Песков отказался назвать точную дату визита Путина в Турцию

Встреча глав государств продлится минимум час, там будет идти речь о всех вопросах, «представляющих взаимный интерес», сказал Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что президенты в ходе обсуждения вряд ли обойдут стороной темы Украины и Сирии.
Российская сторона приветствует готовность турецкой стороны к диалогу с Сирией и нормализацию отношений этих стран.
«Россия прилагает к этому очень много усилий. И можем только приветствовать контакты с сопредельными государствами, которые позволят этому процессу дальше успешно развиваться», – сказал Песков.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что Путин и Эрдоган на саммите ШОС в Астане обсудят «важные, чувствительные вопросы».