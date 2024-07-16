Пескова спросили об участии России во «втором саммите мира»

Tекст: Вера Басилая

Песков, комментируя слова Зеленского о необходимости представителей России участвовать во «втором саммите мира», заявил, что надо сначала понять, что украинский лидер имел в виду, потому что «первый саммит мира вовсе не был саммитом мира», передает ТАСС.

Кроме того, он заявил, что на Украине работает «весьма искусно и массированно» «машина оболванивания населения», которая «промывает мозги» и разжигает ненависть ко всему русскому, размножает бациллы нацизма.

Ранее Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине. По его словам, к ноябрю завершится подготовка к конференции.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского».