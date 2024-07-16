Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.1266 комментариев
Украинским чиновникам приказали готовиться к эвакуации из Запорожской области
Подполье: Украинским чиновникам дали приказ готовиться к эвакуации из Запорожской области
Украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области приказали готовиться к эвакуации и уничтожить все документы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Источники Лебедева сообщили, что пока чиновники Гуляйпольского и Ореховского районов «пакуют чемоданы» и готовятся уехать, по населенным пунктам ездят «похитители детей», вынуждая родителей отдать их якобы «на эвакуацию», передает РИА «Новости».
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что линия обороны украинских войск на Ореховском направлении Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных ударов Российской армии.
Подполье сообщило о ракетных ударах по боевикам ВСУ в Новоандреевке, в Гуляйполе. Было уничтожено 12 пунктов дислокации украинских военных в Запорожской области.