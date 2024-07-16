Украинским чиновникам приказали готовиться к эвакуации из Запорожской области

Подполье: Украинским чиновникам дали приказ готовиться к эвакуации из Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Источники Лебедева сообщили, что пока чиновники Гуляйпольского и Ореховского районов «пакуют чемоданы» и готовятся уехать, по населенным пунктам ездят «похитители детей», вынуждая родителей отдать их якобы «на эвакуацию», передает РИА «Новости».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что линия обороны украинских войск на Ореховском направлении Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных ударов Российской армии.

Подполье сообщило о ракетных ударах по боевикам ВСУ в Новоандреевке, в Гуляйполе. Было уничтожено 12 пунктов дислокации украинских военных в Запорожской области.