Марочко: Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

Tекст: Вера Басилая

По словам Марочко, украинские диверсанты попытались проникнуть на передовые позиции российских войск в районе Стельмаховки, но двое из них подорвались на минном заграждении, третий был застрелен, передает РИА «Новости».

Один из подорвавшихся на мине украинских военных рассказал, что всего в группу диверсантов входило восемь человек, они собирались захватить в плен российских военных.

Ранее российские разведчики из группы «Восток» уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа.