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    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    3 комментария
    16 июля 2024, 08:15 • Новости дня

    Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Марочко: Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки на Купянском направлении, которая пыталась проникнуть на позиции ВС России, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинские диверсанты попытались проникнуть на передовые позиции российских войск в районе Стельмаховки, но двое из них подорвались на минном заграждении, третий был застрелен, передает РИА «Новости».

    Один из подорвавшихся на мине украинских военных рассказал, что всего в группу диверсантов входило восемь человек, они собирались захватить в плен российских военных.

    Ранее российские разведчики из группы «Восток» уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа.

    15 июля 2024, 22:49 • Новости дня
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон не считает целесообразным разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, предоставленного США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

    По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

    Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.


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    15 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

    Как сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии, передает ТАСС.

    Он добавил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса.

    Он отметил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По словам Балажа Орбана, в этом плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий. «Вот на чем основан наш подход», – подчеркнул советник главы венгерского правительства.

    Ранее Орбан заявил о готовности экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    15 июля 2024, 09:48 • Новости дня
    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

    Рогов заявил, что достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда территорий, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ теряют захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в 2023 году территории, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ результаты так называемого контрнаступления, сводятся к нулю благодаря героическим и действиям ВС России.

    «На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях», – сказал он. Рогов отметил также, что в ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в ДНР.

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    15 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Генсек НАТО выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты над Украиной, заявив, что Североатлантический альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    По его словам, НАТО поддерживает Украину в уничтожении российских самолетов, но сам альянс не будет привлечен к участию в конфликте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Украинскую правду».

    Столтенберг отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО по частям, он отметил, что следует быть осторожным в высказываниях о том, какое именно решение будет принято относительно Украины.

    При этом генсек НАТО поддержал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по России возле границы с Харьковской областью.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

    До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.

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    15 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

    Ожидается, что подготовка к проведению конференции завершится к ноябрю, добавил он. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», – сказал глава Украины.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине. В Кремле же заявили, что никакой «точной субстанции» по поводу возможности проведения Киевом второй «мирной конференции» сейчас нет. При этом Россия открыта к диалогу, но Москва «должна понимать, о чем идет речь».

    Напомним, первая конференция по Украине в Швейцарии завершилась для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    15 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Испания передала Украине партию из 10 танков Leopard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Испанские власти отправили в Украину новую партию из 10 танков Leopard, сообщило министерство обороны королевства.

    Танки начали отправлять на Украину после завершения комплексного процесса ремонта, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ожидается, что груз прибудет в польский порт до наступающего выходного дня, а затем будет передан ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро.

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    15 июля 2024, 15:09 • Новости дня
    В Германии заявили о растущем отчаянии в окружении Зеленского

    Bild: В окружении Зеленского растет отчаяние из-за недостаточной помощи Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    В окружении президента Украины Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает «четких решений» в вопросе поддержки Киева, пишет Bild со ссылкой на источники в украинском руководстве.

    По словам одного из собеседников Bild, каждый, кто в последнее время контактировал с доверенными лицами Зеленского, отметил «растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений», передает ТАСС.

    В частности, киевский режим недоволен итогами саммита НАТО в Вашингтоне, после которого западные союзники Украины не передали ей нового наступательного оружия и не дали разрешение на удары вглубь России, пишет газета.

    Ранее Москва назвала саммит НАТО позором.

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    15 июля 2024, 14:13 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действия группировки войск «Запад»
    ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действия группировки войск «Запад»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские войска потерпели поражение от группировки «Запад» в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР, Красный Лиман и Серебрянка ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», кроме того, уничтожены девять складов боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что в зоне действия группировки «Север» ВСУ понесли поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ.

    Потери противника – до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Часов Яр ДНР, отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника – до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля.

    Были поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

    Также улучшила тактическое поражение группировка «Центр», нанесено поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск ДНР. Отражены шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    Потери противника – 340 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30.

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    15 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам

    США прокомментировали желание Зеленского пригласить Россию на саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон поддержит возможную готовность Киева к переговорам с Москвой, заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Комментируя перспективы проведения новой конференции по Украине с участием России, Миллер заявил, что США поддержат украинскую сторону, если она захочет пригласить Москву на саммит, передает ТАСС. При этом окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев, добавил он.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине.

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    15 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    ФСБ задержала двух украинских шпионов в Запорожской области

    ФСБ задержала двух граждан Украины за шпионаж в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области по обвинению в шпионаже задержаны два гражданина Украины, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    По данным ФСБ, задержанные украинцы по заданию представителя ВСУ через Telegram передавали сведения о местах дислокации подразделений российских войск для нанесения по ним ударов, передает РИА «Новости».

    Открыто уголовное дело по статье «Шпионаж», им грозит до 20 лет лишения свободы.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона.

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    16 июля 2024, 00:00 • Новости дня
    Республиканец призвал НАТО отказаться от ввода войск на Украину

    Tекст: Максим Попов

    НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров, заявил высокопоставленный представитель Республиканской партии по итогам съезда в Милуоки.

    «НАТО не должно быть на Украине. Важно начать диалог, и если мы сможем это сделать, то все стороны смогут прийти к соглашению о том, как преодолеть конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова республиканца.

    Напомним, республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией.


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    16 июля 2024, 06:50 • Новости дня
    Депутат Рады: Скоро на Украине останутся только пенсионеры

    Tекст: Максим Попов

    Из-за проблем с энергоснабжением совсем скоро на Украине останутся только пенсионеры, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

    Таким образом она прокомментировала призыв главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева не делать трагедию из аномальной жары и перебоев с электричеством, а использовать ведра с водой вместо кондиционеров, передает РИА «Новости».

    По словам Южаниной, семьи с маленькими детьми не смогут справиться с текущими проблемами на Украине. В правительстве отсутствует разумный подход к решению энергетических проблем, подчеркнула она.

    Напомним, на Украине из-за отключений света спрогнозировали вспышки холеры и ботулизма.



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    15 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Кроме того, ПВО сбила 36 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Центральная группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Димитрова, Веселого, Воздвиженки, Катериновки, Тимофеевки, Желанного и Дзержинска ДНР.

    Также отражено шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-30.

    Подразделения Восточной группировки улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах Никольского, Макаровки ДНР и Луговского Запорожской области.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, два автомобиля, две гаубицы FH-70 и орудие Д-20.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Токаревки, Ивановки и Антоновки Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу М777, орудие «Мста-Б», гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109 районах.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 БПЛА, 551 ЗРК, 16 586 танков и других бронемашин, 1378 РСЗО, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц спецтехники.

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    15 июля 2024, 10:53 • Новости дня
    Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием Камилем Самигуллиным попала под обстрел в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

    В состав делегации также вошли имам-мухтасиб Ютазинского района республики Марат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков, передает ТАСС.

    Как сообщили в ДУМ Татарстана, несмотря на украинские удары на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем добрались до трех военных частей, встретились с военнослужащими из республики и других регионов России, пообщались с ними, познакомились с условиями их проживания и службы, посмотрели их блиндажи и молельные помещения.

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    15 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    Российские военные уничтожили британскую самоходку AS-90

    Российские военные уничтожили британскую самоходку AS-90 в районе Ильинки

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ильинка, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что военнослужащие Южной группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ британского производства AS-90, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.


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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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