Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
Российские разведчики уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа
Минобороны: Разведчики группировки войск «Восток» уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа
Разведчики группировки «Восток» артиллерией и беспилотниками уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ около Времевского выступа в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны.
Украинская ДРГ была обнаружена разведчиками в лесу на окраине населенного пункта. Группу украинских диверсантов уничтожили артиллерией и расчетом БПЛА, передает ТАСС.
Командир разведывательной роты с позывным Мелкий рассказал, что была поставлена задача проверить лесополосу для размещения техники и подразделений.
По словам разведчика-пулеметчика с позывным Ворон, сейчас в районе Времевского выступа ресурсы ВСУ почти на исходе. Бойцам приходится сталкиваться в основном с техникой НАТО, украинских боевых машин и танков у противника уже не осталось.
Ранее артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ.