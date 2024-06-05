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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

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    5 июня 2024, 22:50 • Новости дня

    Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с талибами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо выстраивать отношения с правительством Афганистана, сформированным движением «Талибан*» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.

    «Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. <...> Надо выстраивать отношения с правительством «Талибана*», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Напомним, делегация правительства талибов прибыла в Петербург 5 июня. Позже министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари заявил, что делегация движения «Талибан*» прибыла в Петербург с целью расширения сотрудничества с Россией.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фамильное древо президента России Владимира Путина представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    На древе указаны 13 поколений предков российского лидера до 1600-х годов, передает RT.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители 136 государств приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в общей сложности 45 стран мира будут представлены на высшем уровне.

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    5 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    В Кремле объяснили решение пригласить западные СМИ на встречу с Путиным

    Песков: Западные СМИ приглашены на встречу с Путиным на ПМЭФ, так как они определяют мировую повестку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистов из недружественных государств пригласили на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), так как они задают информационную повестку на Западе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча с президентом России – уникальный шанс для западных СМИ, так как для них «очень важно из первых рук узнать и понять Путина и понять Россию», сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Он также отметил, что западные агентства испытывают давление из-за «специфических несвободных методов работы со СМИ» на Западе. Организации, которые «пытаются сохранять качество мировых агентств», постараются «попробовать услышать» президента России, добавил Песков.

    Ранее Песков анонсировал встречу Путина с журналистами из недружественных стран на ПМЭФ.

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    5 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», – добавил Путин.

    Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил глава государства. «Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», – сказал он.

    «По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – уточнил президент РФ.

    Ранее Путин заявил, что русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.

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    5 июня 2024, 21:10 • Новости дня
    Путин: Пролившаяся в Донбассе русская кровь – «не водичка»

    Путин: Пролившаяся в Донбассе кровь – это «не водичка», чтобы закрывать на это глаза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств.

    Российский лидер указал, что происходящее на Украине является следствием антиконституционного госпереворота, и в этом нет вины России, передает ТАСС.

    «Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто – я хочу это подчеркнуть – никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине – антиконституционного государственного переворота», – сказал Путин.

    Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

     «Эти непризнанные тогда республики – Донецкая и Луганская – имели право это сделать – они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали. <…> Затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН оказывали им помощь. <…> Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны.

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    5 июня 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин назвал число украинских и российских военнопленных

    Путин: В плену в России находятся 6465 украинских военных

    Путин назвал число украинских и российских военнопленных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В плену на Украине находится 1348 российских военнослужащих, а количество украинских военнопленных в России составляет 6465 человек, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств.

    «Я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, – проще говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что работа по пленным ведется ежедневно. «Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день, и совсем недавно, вы знаете, был обмен – 75 человек на 75 человек. Украинских солдат у нас – 6465», – сообщил Путин.

    В конце мая Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «75 на 75».

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    5 июня 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев

    Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие

    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прекращения боевых действий на Украине коллективный Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    5 июня 2024, 20:51 • Новости дня
    Путин заявил об уничтожении политической системы в США
    Путин заявил об уничтожении политической системы в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств в «Лахта Центре» в Петербурге.

    «То, что в Штатах происходит, вы все прекрасно знаете, что там происходит в ходе внутриполитической борьбы, они сжигают себя изнутри, свое государство, свою политическую систему», – заявил Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    «Должен сказать, приятно это или нет, но свое мнимое лидерство в сфере демократии тоже сжигают прямо на корню, – продолжил Путин. – Потому что во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке, по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств, это просто использование судебной системы в ходе внутриполитической борьбы, впрямую.

    «Для нас в России это очевидно. Уверен, что и Великобритании это очевидно, во всем мире так все считают. И главное, что в самих Соединенных Штатах так считают, – заявил президент России. – Потому что после известного решения суда, где присяжные вынесли вердикт «виновен», как мы все знаем, рейтинг господина Трампа вырос, по-моему, сразу на 6%, и сборы сразу увеличились в его в предвыборный штаб».

    По словам Путина, это говорит о том, что люди в США не верят судебной системе, которая принимает такие решения, а наоборот, считают, что они приняты по политическим мотивам.

    «Как ни странно, и в сфере международной политики, и во внутренней политике, и в экономической политике, я думаю, что сегодняшняя администрация совершает одну ошибку за другой, одну за другой. Даже иногда удивляешься, когда смотришь на то, что происходит», – отметил Путин. 

    Путин также заявил, что Россия никому не угрожает.


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    5 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Путин: России все равно, кто будет президентом США
    Путин: России все равно, кто будет президентом США
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    России по большому счету все равно, кто будет президентом США, Джо Байден или Дональд Трамп, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Российский лидер, отвечая на вопрос, кого бы больше предпочла Москва в качестве президента США, назвал Байдена «политиком старой школы», а также предсказуемым, передает ТАСС.

    Глава государства уточнил, что в целом России все равно, победит ли Байден или Трамп, поскольку американский курс не изменится.

    Ранее Путин заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.

    Напомним, в среду Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

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    5 июня 2024, 21:20 • Новости дня
    Путин: Украина в Соединенных Штатах никого не интересует
    Путин: Украина в Соединенных Штатах никого не интересует
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не интересует Украина, их волнует только собственное величие и лидерство, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в Петербурге.

    «Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США стремятся помешать успехам России, так как опасаются, что их лидерству будет нанесен ущерб. «В этом весь смысл того, что делают США», – резюмировал он.

    Ранее Путин заявил об уничтожении политической системы в США.

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    5 июня 2024, 20:58 • Новости дня
    Путин прокомментировал обвинения против Трампа в «шпионаже на Россию»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес экс-главы США Дональда Трампа в шпионаже в пользу России.

    «Господин Трамп, которого обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу России, так мы понимали, что это чушь полная, просто бред какой-то», – заявил президент РФ, передает ТАСС.

    Эти обвинения он назвал элементом внутриполитической борьбы в США.

    «Нелепые обвинения в сторону Трампа мы и всегда воспринимали как элемент внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах», – сказал глава Российского государства.

    Ранее присяжные в Нью-Йорке признали Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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    5 июня 2024, 21:03 • Новости дня
    Путин: Россия никому не угрожает

    Путин: Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства

    Путин: Россия никому не угрожает
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон», – ответил он на вопрос, угрожала или предостерегала ли Россия канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда тот принял решение поставлять Украине вооружение, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что у России «есть своя позиция по тем или другим вопросам».

    «Мы знаем позиции европейских государств, в том числе и по тем, что по Федеративной Республике (Германия), по поводу событий, которые происходят на Украине», – уточнил он.

    Напомним, в среду Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

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    5 июня 2024, 18:56 • Новости дня
    Стало известно, о чем говорили Путин и Миллер в «Лахта центре»

    Миллер рассказал Путину, как убирают снег на крышах «Лахта центра»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер рассказал президенту России Владимиру Путину, как убирают снег со стеклянной крыши «Лахта центра», в котором расположен центральный офис компании.

    «Вверху, это очень важно, это полимерно-мембранная конструкция, пленка. Это не стекло! Она до такой степени прочная, что никакие снеговые нагрузки ей нипочем, и она хорошо пропускает свет, видите?» – отметил Миллер, обращаясь к Путину, который осматривал «Лахта центр», передает ТАСС.

    Миллер на вопрос российского лидера о том, как снимается снег зимой, ответил, что его «вообще не снимают», «там сдувает и все».

    В среду Путин приехал в общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Петербурге, в котором расположен центральный офис компании Газпром.

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    5 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин заявил о возможности доставлять грузы на десять суток быстрее по маршруту «Север – Юг»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отправлять грузы по маршруту «Север – Юг» можно будет быстрее на десять суток из Петербурга в страны Персидского залива, заявил президент России Владимир Путин.

    «Что касается этой дороги – «Север – Юг», она может превратиться в очень хороший и востребованный международный коридор, когда грузы отсюда прямо, из порта Петербурга, будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива. Это чуть ли не десять суток быстрее, чем через Суэцкий канал», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект «Север – Юг» вскоре будет реализован.

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    5 июня 2024, 21:27 • Новости дня
    Путин предложил Западу вспомнить, с чего начался конфликт на Украине
    Путин предложил Западу вспомнить, с чего начался конфликт на Украине
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин напомнил, с чего начался конфликт на Украине.

    «Все считают, что Россия начала войну на Украине, но никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны», – передает RT его слова.

    Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

    Ранее президент заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.


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    5 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил о шоке россиян от появления немецких танков на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россияне, которые хорошо относились к Германии, испытали морально-этический шок, когда на территории Украины появились немецкие танки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в Петербурге.

    Снабжение Берлином киевского режима вооружениями негативно сказывается на российско-германских отношениях, подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Он также заявил, что Германия после Второй мировой войны никогда не была полностью суверенной.

    Российский лидер рассказал, что немало его надежных друзей живет в Германии, но он старается не подвергать их опасности.

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