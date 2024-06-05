Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с талибами
Необходимо выстраивать отношения с правительством Афганистана, сформированным движением «Талибан*» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.
«Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. <...> Надо выстраивать отношения с правительством «Талибана*», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Напомним, делегация правительства талибов прибыла в Петербург 5 июня. Позже министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари заявил, что делегация движения «Талибан*» прибыла в Петербург с целью расширения сотрудничества с Россией.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ