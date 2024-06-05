Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.7 комментариев
Делегация талибов прибыла на ПМЭФ
Делегация движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) во главе с министром труда и социальных отношений Абдулом Мананом Омари прибыла в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в посольстве Афганистана в РФ.
В диппредставительстве подтвердили прибытие делегации в Россию, передает ТАСС.
В минувший вторник президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с талибами.
Ранее сообщалось, что на полях ПМЭФ состоялась встреча учившихся вместе в СССР министра шахт и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиуса Маттая и министра природных ресурсов Гвинеи-Бисау Малама Самбу спустя 30 лет.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ