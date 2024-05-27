Жителей Окинавы призвали укрыться под землей из-за северокорейской ракеты

Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией

Tекст: Илья Абрамов

«Подобные заявления может делать либо человек, находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.

«В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.

«Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.

Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.

В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.

Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.

Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск – и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.