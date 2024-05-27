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Мэр Кишинева Чебан решил не выдвигаться в президенты Молдавии
Кишиневский мэр и глава партии «Национальное альтернативное движение» Ион Чебан решил не принимать участия в качестве кандидата на выборах главы молдавского государства.
Чебан заявил, что его приоритетом является работа на посту мэра Кишинева, он пояснил, что постарается оправдать доверие жителей столицы, передает ТАСС.
Он отметил, что не собирается баллотироваться в президенты.
Выборы в Молдавии назначены на 20 октября 2024 года. В этот же день в стране пройдет конституционный референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз.