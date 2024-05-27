В ДТП с автобусом в Казахстане пострадали двое россиян

Tекст: Валерия Городецкая

Пострадавшие были доставлены в Кегемскую больницу, где им оказали первую медицинскую помощь, сообщили в генконсульстве, передает ТАСС. От госпитализации россияне отказались.

Были ли в автобусе другие граждане России, выясняется.

В понедельник в результате ДТП в Кегенском районе Казахстана перевернулся автобус, перевозивший 37 туристов. По предварительным данным, жертв нет. В больницы доставлены 13 человек.

Накануне девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с ограждением в Новокузнецке.