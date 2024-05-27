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В Воронеже задержали начальника ИК-2 Запрудских
Начальника исправительной колонии №2 в Воронежской области Максима Запрудских задержали сотрудники регионального управления ФСБ и представители собственной безопасности регионального управления ФСИН, сообщили в пресс-службе второго ведомства.
Запрудских задержан, сотрудники следственного управления СК по Воронежской области проводят проверку, указали в УФСИН ТАСС.
Согласно данным с сайта этого ведомства, Запрудских руководит ИК-2, расположенной в Воронеже.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что его подозревают в получении взятки.