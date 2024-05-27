Врач предупредила об опасности преждевременного открытия купального сезона

Tекст: Алексей Дегтярев

Самым серьезным риском является переохлаждение, тело в холодной воде теряет тепло гораздо быстрее, это может привести к развитию гипотермии и соответствующим проблемам, сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что в момент погружения у организма вырабатывается большое количество адреналина, кровеносные сосуды сужаются, ускоряется кровоток, в том числе во внутренних органах, в мелких капиллярах кожи он уменьшается.

Это особенно опасно для тех, кто страдает от сосудистых заболеваний, поскольку возрастает нагрузка на сердце. Оно замедляет работу и происходит выброс большого количества эндорфинов.

Холодная вода может рефлекторно участить сердечные сокращения, это может увеличить риск развития аритмий и других проблем. Гипотермия чревата мышечными судорогами, нарушениями работы сердца и дыхания. В крайних случаях это грозит летальным исходом.

Перед погружением в холодную воду нужно учитывать все эти факторы и принимать меры предосторожности. Лучше начинать купаться в теплый сезон, заключила Попова.