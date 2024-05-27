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В Чехии заявили об усталости от конфликта на Украине
В Чехии есть определенная усталость от конфликта на Украине, заявил министр по европейским делам республики Мартин Дворжак.
По его словам, конфликт на Украине является проблемой для предстоящих европейских выборов, потому что на его фоне обнажился целый ряд вопросов, которым ранее уделяли недостаточное внимание. В частности, Дворжак отметил высокую инфляцию и меры жесткой экономии.
Дворжак подчеркнул, что украинский конфликт вызывает разногласия не только в ЕС, но и в самой Чехии. Он признался, что в республике есть политические силы, которые не поддерживают позицию правительства в украинском вопросе, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, по инициативе Чехии Европейский союз ввел санкции против предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и Voice of Europe.