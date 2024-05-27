В Чехии заявили об усталости от конфликта на Украине

Tекст: Максим Попов

По его словам, конфликт на Украине является проблемой для предстоящих европейских выборов, потому что на его фоне обнажился целый ряд вопросов, которым ранее уделяли недостаточное внимание. В частности, Дворжак отметил высокую инфляцию и меры жесткой экономии.

Дворжак подчеркнул, что украинский конфликт вызывает разногласия не только в ЕС, но и в самой Чехии. Он признался, что в республике есть политические силы, которые не поддерживают позицию правительства в украинском вопросе, передает ТАСС.



Как сообщалось ранее, по инициативе Чехии Европейский союз ввел санкции против предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и Voice of Europe.



