ФАС и «Северсталь» подписали мировое соглашение по делу о монополизации цен на горячекатаный прокат

Tекст: Максим Попов

Соответствующее заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, дело о монопольных ценах было открыто в 2021 году в отношении «Северстали», ММК и НЛМК. Их обвиняли в установлении завышенной цены на продукцию на внутреннем рынке. ФАС предписала прекратить злоупотребление и обеспечить рыночную конкуренцию. Металлурги не согласились с выводами ведомства.



Известно, что в январе московский арбитражный суд признал законными решение, предписание и штраф ФАС в отношении «Северстали» по делу о завышении цен в 2021 году в размере 8,7 млрд рублей. В апреле «Северсталь» направила в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о заключении мирового соглашения с ФАС.



По словам представителей компании, руководство «Северстали» считает заключение мирового соглашения с ФАС позитивным событием в рамках взаимодействия с надзорными и контролирующими органами. Компания не может разглашать содержание соглашения из-за пункта о его конфиденциальности, передает ТАСС.



Как сообщалось ранее, по оценкам Bloomberg, с начала года состояние основного бенефициара компании «Северсталь» Алексея Мордашова выросло на 2,08 млрд долларов, до 23 млрд.





