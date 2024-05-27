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ФАС и «Северсталь» подписали мировое соглашение по делу о монополизации цен
ФАС и «Северсталь» подписали мировое соглашение по делу о монополизации цен на горячекатаный прокат
Московский арбитражный суд утвердил мировое соглашение между «Северсталью» и Федеральной антимонопольной службой по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, отмечается в картотеке арбитражных дел.
Соответствующее заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, дело о монопольных ценах было открыто в 2021 году в отношении «Северстали», ММК и НЛМК. Их обвиняли в установлении завышенной цены на продукцию на внутреннем рынке. ФАС предписала прекратить злоупотребление и обеспечить рыночную конкуренцию. Металлурги не согласились с выводами ведомства.
Известно, что в январе московский арбитражный суд признал законными решение, предписание и штраф ФАС в отношении «Северстали» по делу о завышении цен в 2021 году в размере 8,7 млрд рублей. В апреле «Северсталь» направила в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о заключении мирового соглашения с ФАС.
По словам представителей компании, руководство «Северстали» считает заключение мирового соглашения с ФАС позитивным событием в рамках взаимодействия с надзорными и контролирующими органами. Компания не может разглашать содержание соглашения из-за пункта о его конфиденциальности, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, по оценкам Bloomberg, с начала года состояние основного бенефициара компании «Северсталь» Алексея Мордашова выросло на 2,08 млрд долларов, до 23 млрд.