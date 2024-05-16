В ходе беспорядков в Новой Каледонии погиб второй французский жандарм

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС со ссылкой на AFP, жандарм погиб в результате случайного выстрела одного из коллег.

Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел во время подготовки бронемашины. В свою очередь, Национальная жандармерия сообщила, что ее сотрудник погиб от случайного выстрела.

Ранее Франция объявила о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии.