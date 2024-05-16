В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
В ходе беспорядков в Новой Каледонии погиб второй французский жандарм
МВД Франции сообщило о гибели второго жандарма в ходе беспорядков в Новой Каледонии (заморской территории Франции в Тихом океане).
Как передает ТАСС со ссылкой на AFP, жандарм погиб в результате случайного выстрела одного из коллег.
Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел во время подготовки бронемашины. В свою очередь, Национальная жандармерия сообщила, что ее сотрудник погиб от случайного выстрела.
Ранее Франция объявила о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии.