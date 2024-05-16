В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
В академии Репина задумались о судьбе школы акварели Андрияки
В академии Репина задумались о судьбе школы акварели Андрияки после его смерти
Трудно представить, что произойдет со школой акварели после смерти художника Сергея Андрияки, заявил ректор Петербургской академии художеств имени Репина Семен Михайловский.
Смерть Андрияки стала печальным известием, этот человек всю жизнь занимался акварелью и посвятил этому многие годы, сказал Михайловский в беседе с «Газетой.Ru».
Художник был самоотвержен и предан этой технике, у него было множество учеников, он основал целую школу, заботился о ней, улучшал условия, и эта школа теперь ассоциируется с его именем.
«Трудно это вообще представить, что будет потом с этой школой. Он столько усилий предпринял, чтобы она стала такой известной», – добавил собеседник.
Напомним, народный художник России Сергей Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет.