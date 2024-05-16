В академии Репина задумались о судьбе школы акварели Андрияки после его смерти

Tекст: Алексей Дегтярев

Смерть Андрияки стала печальным известием, этот человек всю жизнь занимался акварелью и посвятил этому многие годы, сказал Михайловский в беседе с «Газетой.Ru».

Художник был самоотвержен и предан этой технике, у него было множество учеников, он основал целую школу, заботился о ней, улучшал условия, и эта школа теперь ассоциируется с его именем.

«Трудно это вообще представить, что будет потом с этой школой. Он столько усилий предпринял, чтобы она стала такой известной», – добавил собеседник.

Напомним, народный художник России Сергей Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет.