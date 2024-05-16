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Раскрыта легализовывавшая мигрантов через взломанные аккаунты «Госуслуг» группа
Петербургская полиция вскрыла деятельность группы, которая занималась незаконной легализацией мигрантов, всего установлено 18 подозреваемых, для махинаций преступники использовали взломанные аккаунты «Госуслуг», сообщили в ГУ МВД по городу и области.
В состав группы входило 18 человек из числа россиян и граждан стран ближнего зарубежья, 16 мая полицейские при поддержке Росгвардии начали масштабные обыски и задержания, указали в ведомстве, передает ТАСС.
При этом, согласно версии следствия, пятеро подозреваемых иностранцев находятся за пределами России, решается вопрос об объявлении их в розыск.
Преступники создали три юрлица, через которые мигрантам предоставляли услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и получение трудового патента. В офисах принимали незаконных мигрантов, собирали информацию и документы для оформления патента и регистрации по месту пребывания.
Чаще всего им оформляли регистрацию на адреса законопослушных граждан, чьи аккаунты на «Госуслугах» были взломаны, а собственники не знали о совершенных от их имени действиях. Пока выявлено 19 таких взломанных аккаунтов петербуржцев.
Фигуранты не обращались в большинстве случаев в органы для оформления миграционных документов, а изготавливали подделки с фальшивыми бланками официальных бумаг.
За 2023 год через созданные фирмы были легализованы свыше 7 тыс. человек, реальное число может быть гораздо больше.
Свои услуги злоумышленники оценивали в сумму от 27 до 35 тыс. рублей с человека, годовой доход преступной группы составлял десятки миллионов рублей. Средний ключевой заработок одного участника группы мог доходить до 1 млн рублей в месяц.
Дело завели по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Организация незаконной миграции».
В конце апреля в Московской области предъявили обвинение четверым полицейским, подозреваемым в организации незаконной миграции в регионе.