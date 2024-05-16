Раскрыта легализовывавшая мигрантов через взломанные аккаунты «Госуслуг» группа

Tекст: Алексей Дегтярев

В состав группы входило 18 человек из числа россиян и граждан стран ближнего зарубежья, 16 мая полицейские при поддержке Росгвардии начали масштабные обыски и задержания, указали в ведомстве, передает ТАСС.

При этом, согласно версии следствия, пятеро подозреваемых иностранцев находятся за пределами России, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Преступники создали три юрлица, через которые мигрантам предоставляли услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и получение трудового патента. В офисах принимали незаконных мигрантов, собирали информацию и документы для оформления патента и регистрации по месту пребывания.

Чаще всего им оформляли регистрацию на адреса законопослушных граждан, чьи аккаунты на «Госуслугах» были взломаны, а собственники не знали о совершенных от их имени действиях. Пока выявлено 19 таких взломанных аккаунтов петербуржцев.

Фигуранты не обращались в большинстве случаев в органы для оформления миграционных документов, а изготавливали подделки с фальшивыми бланками официальных бумаг.

За 2023 год через созданные фирмы были легализованы свыше 7 тыс. человек, реальное число может быть гораздо больше.

Свои услуги злоумышленники оценивали в сумму от 27 до 35 тыс. рублей с человека, годовой доход преступной группы составлял десятки миллионов рублей. Средний ключевой заработок одного участника группы мог доходить до 1 млн рублей в месяц.

Дело завели по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Организация незаконной миграции».

В конце апреля в Московской области предъявили обвинение четверым полицейским, подозреваемым в организации незаконной миграции в регионе.