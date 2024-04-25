Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
Полицейских обвинили в организации незаконной миграции в Подмосковье
Подозреваемым в организации незаконной миграции в Московской области четверым сотрудникам полиции предъявлено обвинение, сообщили в региональном ГСУ СК.
Обвинение предъявлено 14 гражданам, четверо из них – сотрудники органов внутренних дел, указало ведомство на своем сайте.
Их обвиняют в организации незаконной миграции и в получении и даче взяток.
Согласно данным следствия, с января 2022 года по март 2024-го организованная группа из числа десяти жителей Балашихи, действующих от несуществующего «Бюро миграционных услуг», а также начальника территориального пункта ОВМ МУ МВД «Балашихинское», двух его подчиненных и стажера, за деньги фиктивно поставили на миграционный учет свыше 1,5 тыс. иностранцев.
Их вознаграждение составило свыше 1 млн рублей. Нелегалов регистрировали в жилых помещениях Реутова и Балашихи. Фактически они там не жили.
Мигрантов также обеспечили фиктивными сертификатами о якобы владении русским языком, знании истории России и основ российского законодательства. Также им дали другие документы, нужные для дальнейшей легализации.
Из всей группы 12 человек арестовали, а двух поместили под домашний арест.
Ранее в апреле в Брянской и Смоленской областях задержали подозреваемых в участии в преступном сообществе, занимающейся незаконной миграцией.