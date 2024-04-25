Полицейских обвинили в организации незаконной миграции в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвинение предъявлено 14 гражданам, четверо из них – сотрудники органов внутренних дел, указало ведомство на своем сайте.

Их обвиняют в организации незаконной миграции и в получении и даче взяток.

Согласно данным следствия, с января 2022 года по март 2024-го организованная группа из числа десяти жителей Балашихи, действующих от несуществующего «Бюро миграционных услуг», а также начальника территориального пункта ОВМ МУ МВД «Балашихинское», двух его подчиненных и стажера, за деньги фиктивно поставили на миграционный учет свыше 1,5 тыс. иностранцев.

Их вознаграждение составило свыше 1 млн рублей. Нелегалов регистрировали в жилых помещениях Реутова и Балашихи. Фактически они там не жили.

Мигрантов также обеспечили фиктивными сертификатами о якобы владении русским языком, знании истории России и основ российского законодательства. Также им дали другие документы, нужные для дальнейшей легализации.

Из всей группы 12 человек арестовали, а двух поместили под домашний арест.

Ранее в апреле в Брянской и Смоленской областях задержали подозреваемых в участии в преступном сообществе, занимающейся незаконной миграцией.