В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Украинский агент раскрыл планы Киева о диверсиях на ПВО в Керчи
Задержанный ФСБ агент рассказал, что военная разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи, сообщает ЦОС ФСБ, публикуя видео с его показаниями.
Агент сообщил, что от него требовали информацию о российских военных и военных объектах, а также фотографии ПВО в Керчи. Кураторы из военной разведки Украины также планировали передать ему беспилотник для атаки на ПВО, но не смогли этого сделать, передает ТАСС.
Затем агенту поручили забрать взрывчатку из тайника в Севастополе и совершить подрыв на железной дороге в районе Керчи.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на железной дороге в Крыму, готовившемся двумя завербованными военной разведкой Украины гражданами России.