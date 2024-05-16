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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на железной дороге в Крыму, готовившемся двумя завербованными военной разведкой Украины гражданами России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как говорится в сообщении, ФСБ арестовала гражданина России 1999 г. р. и его сожительницу 2000 г. р., которые по заданию украинских спецслужб планировали взорвать железнодорожное полотно в Ленинском районе Крыма, передает ТАСС.
Там добавили, что мужчина был завербован в октябре 2023 года и затем привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу.
В ЦОС сообщили также, что в апреле 2024 года пара пыталась заложить взрывное устройство около села Октябрьское и в момент совершения преступления мужчину и женщину задержали. Как отметили в ЦОС, задержанные ранее фотографировали и отправляли противнику данные о местах проживания военнослужащих, позиций российских средств ПВО и координаты объектов топливно-энергетического комплекса в Крыму. В отношении них возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу и активно сотрудничают со следствием.
Ранее ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге.