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Нетаньяху заявил о способности Израиля одержать победу в Газе без помощи США
Нетаньяху заявил о способности Израиля победить в конфликте с ХАМАС в секторе Газа без помощи США
Израиль ценит американскую поддержку и хочет ее сохранить, но способен одержать победу в борьбе с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа без помощи США, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху утвердительно ответил на вопрос о том, способен ли Израиль «выиграть эту битву» без помощи США. Премьер сказал, что Израиль «должен» одержать победу, так как у страны «нет выбора», передает ТАСС со ссылкой на CNBC.
Нетаньяху заявил, что Израиль сейчас уничтожает четыре оставшихся батальона ХАМАС в анклаве, передает РИА «Новости».
Напомним, США приостановили поставку оружия Израилю из-за ситуации с Рафахом. Президент США Джо Байден неделю назад заявил, что Израиль еще «не вошел в Рафах», но если это произойдет, Вашингтон прекратит поставки оружия.