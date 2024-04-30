29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
США отразили атаку беспилотника и ракет хуситов в Красном море
Американские военные отразили атаку беспилотника и ракет, выпущенных йеменскими хуситами в Красном море, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
Отмечается, что беспилотник был нацелен на американские эсминцы USS Philippine Sea и USS Laboon, но был перехвачен и уничтожен, передает РИА «Новости»
Помимо беспилотника, хуситы также выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три беспилотных летательных аппарата по греческому судну Cyclades, которое шло под флагом Мальты.
Уточняется, что ни коммерческое судно, ни американские корабли не пострадали, а также не было зафиксировано ни одного пострадавшего среди членов экипажей.
Накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило о перехвате пяти беспилотных летательных аппаратов над Красным морем.