США отразили атаку беспилотника и ракет хуситов в Красном море

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что беспилотник был нацелен на американские эсминцы USS Philippine Sea и USS Laboon, но был перехвачен и уничтожен, передает РИА «Новости»

Помимо беспилотника, хуситы также выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три беспилотных летательных аппарата по греческому судну Cyclades, которое шло под флагом Мальты.

Уточняется, что ни коммерческое судно, ни американские корабли не пострадали, а также не было зафиксировано ни одного пострадавшего среди членов экипажей.

Накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило о перехвате пяти беспилотных летательных аппаратов над Красным морем.

