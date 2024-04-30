29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Приобретенного гражданства России лишились за преступления почти 400 человек
Приобретенного гражданства России за преступления лишились почти 400 человек
За полгода, которые действует соответствующий закон, из-за совершенных преступлений прекращено приобретенное российское гражданство 398 человек, сообщили в МВД России.
За время действия закона было принято 406 решений о прекращении гражданства, 398 связаны с судебными приговорами натурализованным гражданам по уголовным статьям, предусмотренных федеральным законом, передает ТАСС.
Напомним, в октябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» №138-ФЗ, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства России.