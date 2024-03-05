В Госдуме пообещали подумать над запретом авторских отчислений для иноагентов

Ветеран «Альфы» назвал способы выявления украинских диверсантов

Ветеран «Альфы» Филатов рассказал, какие меры позволят предотвратить украинские диверсии

«Первоначально надо отслеживать пересечение границы, потому что в основном сейчас диверсионные группы заходят через границу между Украиной и Россией, – говорит Филатов. Он подчеркивает, что на границе уже много раз были обнаружены и нейтрализованы диверсионные группы, но «кто-то может просочиться».

Также, по словам ветерана «Альфы», в борьбе с диверсионными проявлениями противника не обойтись без помощи населения. «Диверсионные группы действуют не в вакууме, они находятся на нашей территории, и бдительность могла бы помочь в своевременном обнаружении этих людей. Обращайте внимание на своих соседей, на их поведение и разговоры, на новых людей в городах, в сельской местности. Когда возникают какие-то непонятные соседи, которые странно себя ведут, у них слышен говор, а с собой у них вещи нетипичные, то это повод сигнализировать силовикам», – говорит специалист.

По его словам, сотрудникам правоохранительных органов, в свою очередь, следует обрабатывать каждый поступающий сигнал. Именно благодаря таким проверкам можно своевременно выявить потенциального диверсанта.

Также он отметил, что устанавливать взрывные устройства на объектах инфраструктуры могут не только заброшенные извне группы, но и завербованные украинскими спецслужбами российские граждане. В этом случае также необходима совместная работа силовиков и населения.

«Здесь, опять же, важна бдительность граждан. Если ваш сосед вдруг изменился, стал вести себя странно, может быть где-то проговорился, то нужно тут же сообщать. Причем, как правило, когда рассматриваешь такого рода преступления, отматываешь события назад, видно, что человек с соседом или с близким человеком чем-то поделился, что-то такое сказал, намекнул, а в результате – диверсия. Поэтому нужно быть вдвойне внимательнее к таким странностям и сообщать о них», – заключил Филатов.

Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области из-за подрыва опор моста через реку было приостановлено движение поездов. Пострадавших в результате происшествия нет.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что на месте было обнаружено еще одно взрывное устройство, но неразорвавшееся. Он подчеркнул, что ответственность за эту диверсию взял на себя киевский режим.