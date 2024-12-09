Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.7 комментариев
ХАМАС приветствовал смену власти в Сирии
ХАМАС назвал смену власти в Сирии успехом сирийского народа
ХАМАС опубликовал заявление, в котором приветствовал смену власти в Сирии и охарактеризовал эти события как успех сирийского народа на пути к свободе и справедливости.
Палестинское движение ХАМАС приветствовало смену власти в Сирии, сообщает ТАСС. Организация охарактеризовала последние события в стране как значимый шаг на пути к свободе и справедливости для сирийского народа. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале ХАМАС.
В заявлении ХАМАС поздравил граждан Сирии с их усилиями по достижению свободы и справедливости, а также выразило поддержку их праву на свободное волеизъявление, независимость и политический выбор. Движение особо подчеркнуло, что поддерживает территориальную целостность и единство Сирии.
Кроме того, ХАМАС осудил действия Израиля, назвав их агрессией, направленной на оккупацию сирийских земель. Организация выразила убеждение, что такие действия препятствуют стремлениям сирийцев к самостоятельности и политической независимости.
Ранее российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.
Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.
Между тем Европейская комиссия подтвердила, что не поддерживает контакты с вооруженной оппозицией в Сирии.