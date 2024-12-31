NYP: Обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни

New York Post: Обвиняемые в терактах 11 сентября смогут избежать казни

Tекст: Мария Иванова

Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября могут избежать смертной казни после того, как апелляционный суд аннулировал указ министра обороны США Ллойда Остина, сообщает New York Post.

Судебное решение отменило досудебную сделку, заключенную между обвинением и Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави, в рамках которой обвиняемые могли признать вину в обмен на замену смертной казни на пожизненное заключение.

Министр обороны не смог добиться отмены этих соглашений, что может позволить обвиняемым признать вину на слушании на следующей неделе, говорится в сообщении. У Остина остается возможность оспорить это решение суда.

США с 2008 года ведут досудебные разбирательства с обвиняемыми, что связано с получением показаний в результате пыток в Гуантанамо. При отсутствии сделки, военные прокуроры должны были представить дело на суд без ключевых доказательств.

Обвиняемые подозреваются в содействии террористам, совершившим атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года угнанные самолеты врезались в здания Всемирного торгового центра и Пентагона, унеся жизни 2977 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР задержало 28-летнего Анаса Саида, обвиненного в поддержке террористической организации ИГ и планировавшего теракт в Хьюстоне в стиле атак 11 сентября.

Ранее американец Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции заявил о своей убежденности, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года.

Между тем обвиняемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США Рамзи бин аль-Шибха, которого пытало ЦРУ, признали негодным к суду по смертной казни из-за психологического состояния.



