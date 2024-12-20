Tекст: Александра Юдина

Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.

Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.

Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.

Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.