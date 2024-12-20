Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.7 комментариев
Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
Евросовет намерен пересмотреть формулировку о «победе Украины» в своем заявлении, изначально появившемся на сайте совета, так как признал ее ошибочной, пишет Politico.
Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.
Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.
Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.
Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.
Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.