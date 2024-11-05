Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.0 комментариев
Киркорову повторно запретили въезд в Молдавию
Апелляционная палата отменила решение суда о снятии запрета на въезд Киркорову
Апелляционная палата Кишинева поддержала иск Пограничной полиции Молдавии против Филиппа Киркорова, оставив в силе запрет на въезд в страну.
В решении указано: «Апелляционная палата поддерживает иск Пограничной полиции Молдавии. Иск, поданный Киркоровым против Главной инспекции пограничной полиции и сектора пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева о признании недействительным административного акта, отклоняется», передает РИА «Новости».
Таким образом, решение суда первой инстанции, которое разрешало Киркорову посещать Молдавию, автоматически признано недействительным. Теперь исполнитель может обжаловать это решение только в Высшей судебной палате Молдавии, что является следующей инстанцией для рассмотрения дела.
3 июня Районный суд молдавской столицы аннулировал запрет на въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову, который действовал с 2022 года. Напомним, в 2022 году артиста не пустили в Молдавию, где он должен был выступить в качестве ключевого свидетеля по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер в незаконном финансировании партии «Шор».