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Кабмин счел опасным маячковое уведомление о превышении скорости
Кабмин счел уведомление водителей о превышении скорости маячком опасным
Правительство выразило обеспокоенность законопроектом об уведомлении водителей о превышении скорости с помощью красного сигнала, указывая на возможность отвлечения их внимания и угрозу безопасности на дорогах.
Правительство выразило обеспокоенность по поводу законопроекта, внесенного в Госдуму депутатами ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, сообщает ТАСС. Документ предполагает уведомление водителей о превышении скорости с помощью красного сигнала сразу после фиксации нарушения. По мнению кабмина, такая мера может отвлекать водителей от управления транспортным средством, что создаст угрозу безопасности дорожного движения.
В заключении правительства подчеркивается, что в России уже существуют предписания об обязательном обозначении мест, где расположены камеры фиксации нарушений, а также информировании водителей о таких местах. Дополнительное внедрение красных сигналов не только избыточно, но и приведет к увеличению нагрузки на региональные бюджеты. Законопроект не определяет источники финансирования и порядок исполнения дополнительных обязательств, что требует его доработки.
Нилов считает, что красный сигнал может психологически воздействовать на водителей, побуждая их быть внимательнее сразу после нарушения, а не спустя несколько дней. Превышение скорости – одно из самых распространенных нарушений ПДД, и Нилов уверен, что предлагаемая мера станет эффективным средством профилактики. Он отмечает, что не все существующие камеры оборудованы функцией информирования, и предлагает распространить практику повсеместного уведомления водителей о нарушениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта предложило ввести запрет на использование планшетов за рулем, чтобы повысить уровень безопасности на дорогах, а также Госавтоинспекция предложила запретить установку мощных нештатных двигателей на автомобили, чтобы предотвратить нарушения и аварии.