Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

Эксперты спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа

Политолог Мартынов: США нужно менять избирательную систему, беря пример с России

Tекст: Олег Исайченко

«Избирательная система США соткана из противоречий и уже долгое время сталкивается с критикой. Неслучайно глава ЦИК России Элла Памфилова говорила, что это гремучая смесь фарисейства с иезуитством, когда они указывают всем, как надо поступать, но себе позволяют все, за что осуждают других», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«По разным оценкам, от 8,5 млн до 10 млн американцев лишены активного избирательного права. Автоматическая регистрация кандидатов, действующая в 24 штатах, не решает проблем. Как показывают исследования, больше половины граждан США не удовлетворены демократией в стране», – продолжил он. По мнению Данилина, если бы выборы были честными, то победил бы Трамп, но у него «опять украдут победу демократы и объединенный американский истеблишмент».

У экс-президента на сегодняшний день преимущество перед Харрис по общему числу голосов примерно в 7%, согласился Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ. «И действительно высока вероятность, что через почтовые фальсификации его победу могут украсть демократы. Но если в общем числе голосов у Трампа будет преимущество в 30%, тогда эти фальсификации не сработают – не хватит ресурса по манипуляциям», – полагает спикер.

Что примечательно, на фоне грядущих выборов в американском обществе усиливается раскол, добавил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Элиты разделены, и внутренний консенсус, на котором строится политическая система, практически отсутствует. Обсуждаются не идеи или программы, а лишь персоналии кандидатов», – заметил он.

«Однако общественные столкновения в США выгодны обеим политическим силам, так как они позволяют запустить судебные процессы и манипулировать мнением граждан. В американских СМИ тестируются сценарии, как, например, предварительные результаты выборов в Пенсильвании, где Камала Харрис якобы уже победила. В условиях политического раскола снимаются табу на насилие, включая акты вооруженных нападений на политических кандидатов», – указал спикер.

«Неудовлетворенность большинства американских избирателей объясняется жестким расколом в финансово-политических элитах, что приводит к ситуации, когда ни одна из сторон не считает выборы честными при минимальной разнице голосов. При этом Вашингтон вмешивается в выборы других стран, что наглядно демонстрирует ситуация вокруг голосований в Молдавии и Грузии», – указал Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Избирательная система США могла бы извлечь уроки из российской практики. По ряду параметров, включая динамику и скорость развития, наша система считается одной из наиболее передовых. Она обеспечивает открытость и доступность, позволяя гражданам реализовывать свои избирательные права через различные форматы, такие как дистанционное электронное голосование и многодневное голосование», – напомнил он.

Примечательно, что большинство россиян – 52% – также считают, что выборы в США проходят нечестно, с серьезными нарушениями, отметил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Такая ситуация очень сильно диссонирует с тем, что мы имеем в нашей стране, где по итогам выборов президента подавляющее большинство граждан признали голосование честным», – указал социолог.

Не только Россия – весь мир перестает верить в американскую демократию, считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. По его словам, недостатки системы выборов в США обусловлены планом отцов-основателей. Америка создавалась как аристократическая республика, а не демократическая.

«Одной из причин недоверия к американской системе является ее децентрализованный характер, поскольку не имеется единого федерального избирательного органа, который организует проведение федеральных выборов. Кроме того, недоверие усугубляется мажоритарной системой голосования, которая доминирует в большинстве штатов», – пояснил политолог.

При этом только за последнее время в электоральных и лоббистских технологиях в США произошло несколько революций, рассказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Первая: революция Карла Роува и неоконов, когда вторжение в Ирак и в Афганистан стало инструментами консолидации нации», – указал он.

«Далее: революция Барака Обамы и его консультанта Дэвида Аксельрода с созданием своего избирательного фонда. Революция «суперпэков» – снят барьер по объему финансирования избирательных кампаний. Депутатов обеих палат превратили в «фандрайзинговые машины». И, наконец, «дворцовый переворот» Демократической партии, когда под давлением Байдена вынудили отказаться от участия в кампании», – напомнил аналитик.