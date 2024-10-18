Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Экс-сенатор Арашуков объяснил извинения перед Кадыровым
Экс-сенатор Арашуков назвал извинения перед Кадыровым личным делом
Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, объяснил свои извинения Рамзану Кадырову как личное дело и признал собственные ошибки, попросив помощи для своей семьи в сложной ситуации.
Экс-сенатор отметил, что извинения были написаны собственноручно и переданы для публикации через адвоката, передает РБК.
Арашуков сказал, что считает извинения личным делом и не видит в них ничего плохого, когда человек признает свои ошибки и приносит извинения, особенно перед тем, кого считает близким.
В своем обращении Арашуков также попросил Кадырова оказать милость и помочь его семье в сложившейся ситуации, подчеркнув, что никто другой не сможет помочь.
Он выразил благодарность за оказанную ранее доброту и помощь и подчеркнул, что его семья этого никогда не забудет.
Накануне Арашуков извинился перед главой Чечни за совершенные ошибки и подчеркнул, что не совершал действий, которые могли бы обидеть или разозлить Кадырова.
В декабре 2022 года Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова осудили по делу об организации двух убийств и хищении газа, приговорив к пожизненному сроку.
Ранее Аршуковым предъявляли обвинения в убийствах в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.