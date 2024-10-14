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Иностранец на BMW нарушил ПДД в Петербурге 1453 раза за год
Водитель на BMW из ближнего зарубежья нарушил ПДД 1453 раза за год в Петербурге
В Петербурге водитель BMW с иностранными номерами нарушил правила дорожного движения 1453 раза за год, заработав штрафов на 363 тыс. рублей, он был доставлен в военкомат для постановки на воинский учет.
В Санкт-Петербурге выявлен водитель-иностранец, который за год нарушил правила дорожного движения (ПДД) почти полторы тысячи раз, пишет РИА «Новости». По данным пресс-службы регионального главка МВД, этот «рекордсмен» управлял автомобилем BMW третьей серии, зарегистрированным в ближнем зарубежье, и накопил штрафов на сумму 363 тыс. рублей. В результате проверки транспортное средство было изъято, а сам водитель доставлен в военкомат для постановки на воинский учет.
В ходе специализированной проверки сотрудники ГАИ в Петербурге проверили около 1,5 тыс. автомобилей с иностранными номерами. На счету водителей этих автомобилей оказалось около 2,3 тыс. административных правонарушений. Большинство остановленных водителей оказались гражданами ближнего зарубежья и прибалтийских республик.
Полицейские вручили водителям так называемые письма счастья, сумма штрафов по которым превысила 4,7 млн рублей. За наиболее серьезные нарушения изъят 91 автомобиль, а 20 машин будут переданы в таможенные органы за нарушение процедуры временного ввоза. Помимо этого, сотрудники полиции выявили более 100 нарушений миграционного законодательства, за которые виновные были привлечены к ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку по факту нарушения правил дорожного движения кортежем посла Польши в России Кшиштофа Краевского.
Также известно, что собственник автомобиля, на котором был совершен наезд на публициста и поэта Льва Рубинштейна, за последний год 19 раз нарушил правила дорожного движения.