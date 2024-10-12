Нобелевский лауреат усомнился в успехе Парижского соглашения по климату

Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг усомнился в успехе Парижского соглашения по климату

Tекст: Вера Басилая

Рае Квон Чунг подчеркнул необходимость поиска альтернативных решений для борьбы с изменением климата. передает ТАСС.

Выступая на всероссийском фестивале «Наука 0+» в Москве, Чунг отметил, что соглашение заключено на добровольных началах, и на данном этапе мало результатов. «Я сомневаюсь в том, что Парижское соглашение по климату приведет к реальным результатам. Это были всего лишь слова, результатов мало», – сказал он.

Чунг подчеркнул, что климат продолжает меняться. По его мнению, человечеству потребуется искать другое решение для эффективного противодействия изменению климата.

Ранее Россия поддержала инициативу, согласно которой страны должны самостоятельно определять меры по борьбе с изменением климата.

