В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.3 комментария
Мэр города Оргеева задержана в Молдавии после обысков у оппозиции
ТАСС: Мэр Оргеева Татьяна Кочу задержана после обысков по делу о подкупе избирателей
В Молдавии задержали мэра Оргеева Татьяну Кочу после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей.
Мэр города Оргеева в Молдавии Татьяна Кочу была задержана после серии обысков, которые в эти дни проводятся среди представителей оппозиции, сообщает ТАСС. В пресс-службе оппозиционного блока «Победа» подтвердили факт задержания, заявив: «Татьяна Кочу была задержана после обысков».
По информации телеканала Jurnal, обыски проводятся в рамках расследования дела о подкупе избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», а также ряда НКО и СМИ, за десять дней до выборов. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в выборах президента и референдуме. СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии.