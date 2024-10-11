Мэр города Оргеева задержана в Молдавии после обысков у оппозиции

ТАСС: Мэр Оргеева Татьяна Кочу задержана после обысков по делу о подкупе избирателей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мэр города Оргеева в Молдавии Татьяна Кочу была задержана после серии обысков, которые в эти дни проводятся среди представителей оппозиции, сообщает ТАСС. В пресс-службе оппозиционного блока «Победа» подтвердили факт задержания, заявив: «Татьяна Кочу была задержана после обысков».

По информации телеканала Jurnal, обыски проводятся в рамках расследования дела о подкупе избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», а также ряда НКО и СМИ, за десять дней до выборов. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в выборах президента и референдуме. СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии.