Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.19 комментариев
В Европарламенте осудили Венгрию за блокирование помощи Украине
Европарламент усомнился в будущем председательстве Венгрии в Евросовете
Большинство депутатов Европарламента (ЕП) поддержали резолюцию по Венгрии, в которой выразили сомнение в будущем председательстве Будапешта в Евросовете.
В документе депутаты осудили Венгрию за блокирование поправок в бюджет Евросоюза, включающий расходы на помощь Украине, что является «нарушением стратегических интересов Союза», передает ТАСС.
Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Отмечается, что резолюции ЕП не обладают юридической силой, они носят рекомендательный характер. Однако их широко используют в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет, если в отставку уйдет действующий глава организации Шарль Мишель.