Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.2 комментария
Число жертв ЧП на шахте в Китае увеличилось до 13
TCM: Тела тринадцати шахтеров обнаружены на шахте в Центральном Китае
Гибель 13 горняков подтверждена на угольной шахте в городе Пиндиншань (Центральный Китай), еще трое считаются пропавшими без вести, сообщил представитель предприятия Tianan Coal Mining, владеющего шахтой.
ЧП произошло в пятницу, причиной стал выброс газа и угля, передает ТАСС. Спасательные работы продолжаются, ведется следствие по делу об инциденте.
Ранее сообщалось, что из-за происшествия на угольной шахте в китайской провинции Хэнань погибли восемь человек.