Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому, что сама интеллигенция и была закваской революции.0 комментариев
Извержение вулкана началось в Исландии
RUV: Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес
Извержение вулкана после землетрясения началось на исландском полуострове Рейкьянес, сообщила телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра страны.
По информации RUV, извержение началось утром недалеко от города Гриндавик, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, жители города были эвакуированы минувшей ночью, передает ТАСС.
Отмечается, что открывшаяся в земле трещина расширяется. Экстренные службы страны отправили вертолеты для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности, передает РИА «Новости».
Ранее проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу.