Президент Южной Кореи пообещал «конец режима» КНДР в случае ядерной атаки

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал «конец режима» КНДР в случае ядерной атаки

Tекст: Алексей Дегтярев

Любое нападение с применением ядерного оружия со стороны КНДР повлечет за собой «быстрый, сокрушительный и решительный ответ», который приведет к «концу режима», заявил южнокорейский лидер Associated Press, передает ТАСС.

В дальнейшем американское «расширенное сдерживание» станет совместной системой, в которой Южная Корея и США начнут «решать и действовать сообща». Потенциал сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР планируется укрепить, сказал он.

Отмечается, что под расширенным сдерживанием предполагается готовность США использовать все средства, в том числе ядерные, для защиты Южной Кореи.

Ранее японский МИД заявил, что дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили встречу президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.