Путин заверил в отсутствии планов по деприватизации в России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным как бы компаниям – ну, правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях», – пояснил глава государства. Он заверил, что работа правоохранительных органов не связана с какими-то решениями по поводу деприватизации, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что генпрокурор Игорь Краснов в курсе о его позиции, тот в ответ несколько раз кивнул.

Президент добавил, что госструктуры, к которым попадают национализированные активы, распоряжаются ими в соответствии с законом. «Здесь только открытые конкурсы», – уточнил он.

Ранее Путин заявил, что бизнес в России «кошмарить» не собираются.