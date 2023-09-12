Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин заверил в отсутствии планов по деприватизации в России
Никакой деприватизации в России не планируется и точно не будет, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным как бы компаниям – ну, правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях», – пояснил глава государства. Он заверил, что работа правоохранительных органов не связана с какими-то решениями по поводу деприватизации, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что генпрокурор Игорь Краснов в курсе о его позиции, тот в ответ несколько раз кивнул.
Президент добавил, что госструктуры, к которым попадают национализированные активы, распоряжаются ими в соответствии с законом. «Здесь только открытые конкурсы», – уточнил он.
Ранее Путин заявил, что бизнес в России «кошмарить» не собираются.