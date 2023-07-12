Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков «Азова»

Пушилин о выдаче Турцией боевиков «Азова» Украине: Их обмен был более болезненным

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обмен боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в прошлом году был более болезненным в моральном плане событием, чем нынешняя выдача их Турцией Украине.

Как сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос ведущего, как в ДНР восприняли выдачу Турцией Украине боевиков «Азова», для него было очень болезненно, когда «азовцев» пришлось менять, передает РИА «Новости». По его словам, репутация у Турции потеряна, «потому что это были их обязательства, их гарантии, они не были исполнены».

Он отметил, что сам факт появления «кучки военных преступников» на Украине на ход военной операции никак не повлияет.

«Прекрасно понимаем, что тот обмен был нужен, каким бы он болезненным ни был, потому что нужно было освободить наших ребят», – добавил Пушилин.

Напомним, в субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.