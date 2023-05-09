Китай выслал консула Канады

В Тбилиси назвали главу фракции «Слуги народа» в Раде «оторванным от реальности»

Тбилиси назвал «оторванным от реальности украинским политиком» главу парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамия, который выступил с оскорбительными высказываниями в адрес грузинских властей по одному из грузинских телеканалов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вызывает печаль и сожаление, что высокопоставленный политик из страны, находящейся в условиях тяжелого военного конфликта, находит время для вмешательства во внутренние дела Грузии», – заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.

В частности, Арахамия заявил, что власть в Грузии сменится по итогам парламентских выборов-2024, а также обвинил правящую «Грузинскую мечту» в отступлении от европейских ценностей.

По словам Талаквадзе, глава фракции «Слуги народа» «оторван от нужд и реальных интересов украинского народа».

По словам вице-спикера, Грузия незыблемо поддерживает Украину и ее народ, а «Арахамия своими заявлениями вредит двусторонним связям».

В свою очередь, учредитель одного из общественных движений «Аи иа» Вато Шакаришвили заявил, что «деньги и власть так отразились на Арахамия, что он потерял чувство реальности».

«Посмотрим, успеет ли он сам сбежать с Украины, когда ему достойно ответит народ этой страны за совершенные преступления», – сказал Шакаришвили.

Украина регулярно обвиняет Грузию в том, что та ее недостаточно поддерживает в противостоянии с Россией.

На днях грузинские правоохранители опечатали в Тбилиси «колл-центр», соучредителем которого, по данным СМИ, является близкий родственник Арахамия.