Канада объявила о решении выслать китайского дипломата

Глава МИД Кинады Жоли сообщила о решении Оттавы выслать китайского дипломата Чжао Вэя

Китайский дипломат Чжао Вэй объявлен персоной нон грата в связи с подозрениями в запугивании члена парламента Канады, сообщила глава канадского МИДа Мелани Жоли.

Жоли заявила, что Оттава не намерена терпеть иностранное вмешательство в свои внутренние дела. По ее словам, МИД Канады предупреждал дипломатов, что за подобные действия «их отправят домой», передает ТАСС.

Globe and Mail сообщала, что посол Китая Цун Пэйу был вызван в МИД Канады в связи с утверждениями канадской разведки о том, что кто-то из китайских дипломатов причастен к запугиванию депутата парламента Майкла Чонга и его родственников. Семья депутата живет в Гонконге. После того, как парламент Канады обвинил Пекин в геноциде уйгурского населения, Китай ввел санкции против против Чонга. МИД Китая назвал заявления о запугивании клеветой.

Посольство Китая в Канаде заявило, что решение о высылке китайского дипломата противоречит международным нормам. Канаду обвинили в клевете и провокации. Продолжение движения по этому пути повлечет реакцию Пекина, заявили в посольстве. Китай заверил, что «никогда не вмешивается во внутренние дела других стран», передает РИА «Новости».

Напомним, в совместном заявлении президент США Джо Байден и канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявили, что считают Китай серьезным долгосрочным вызовом международному порядку.