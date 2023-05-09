Палестина сообщила о гибели россиянина в результате удара Израиля по Газе

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9 мая, вторник | Последнее обновление — 07:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Взрывы прогремели в Киеве
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Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня, колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Палестина сообщила о гибели россиянина в результате удара Израиля по Газе
Представитель минздрава Палестины аль-Кедра сообщил о гибели россиянина в результате удара Израиля по сектору Газа
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Гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в результате обстрела Армией обороны Израиля сектора Газа, сообщил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.
Сосед погибшего Муавия Якоб, также гражданин России, заявил, что тот погиб вместе с женой и с сыном, когда «ракета попала в квартиру». Абу Хасван возглавлял в городе медучреждение, занимающееся физиотерапией и медицинской реабилитацией.
Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских ударов погибли 12 человек, еще 20 пострадали. Израиль заявил, что целью ударов были объекты движения «Исламский джихад», передает РИА «Новости».
В апреле израильские населенные пункты подверглись ракетным обстрелам с территории сектора Газа и Ливана. В ответ Израиль нанес авиаудары по Газе и Ливану.
Военкор Сладков объяснил «невиданные по силе удары» ВС России по Украине
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Военный корреспондент Александр Сладков объяснил «невиданные по силе» ночные удары ВС России по Украине хорошей работой разведки, а также желанием выманить ВСУ в наступление.
Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары ВС России, которые в Киеве назвали самой массированной атакой с начала СВО.
По его словам, у России наладилась новая разведывательная сеть, отсюда длинный список целей с координатами. Также военкор заявил, что российские военные владеют инициативой, знают куда и когда бить, и чем стрелять.
«Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению», – предположил он.
Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ писали о взрывах в разных частях города, позже власти сообщили, что был поврежден резервуар с дизельным топливом.
Ранее интернет-издание «Страна» сообщило, в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.
В Сети описали новую схему борьбы ВС России с HIMARS
Военкор Стешин: ВС России вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ
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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что в последние месяцы установки HIMARS, которые на Западе представляли как «супероружие», перестали наносить оглушительные удары, как это было прежде.
Так, в своем Telegram-канале-канале он пишет, что российские силы «выбили часть установок и складов с боепитанием», а лишних HIMARS у ВСУ нет. Кроме того, по словам Стешина, российские военные стали «соблюдать радиогигиену и перестали ставить машины возле штабов и располаг», а также научились активнее рассредоточиваться на местности.
Также российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат системы наведения HIMARS на основе GPS. В реальности это выглядит так: если ехать по навигатору где-то в Донбассе, то «курсор на карте перестает двигаться, а сверху на экранчике появляется надпись «Поиск спутников…», и так все 30 километров между Алчевском и Первомайским, например, или под Волновахой».
Он также добавил, что «инерциальная система навигации у HIMARS является скорее дублирующе-вспомогательной и такую точность, как GPS выдать не может; а без точности HIMARS это... «Смерч».
Напомним, как ранее сообщал телеканал CNN, ВС России препятствуют работе американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
В то же время глава минобороны Украины Алексей Резников признавал, что российские войска смогли приспособиться к появлению у ВСУ систем HIMARS, изменив логистику. «Они хорошо учатся», – добавил он.
В Кремле отреагировали на планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Кремль считает чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, заявление Буданова является подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что на слова Буданова обратили внимание российские спецслужбы, которые будут делать все, что должно, сообщает ТАСС.
Кроме того, Москва будет внимательно следить за реакцией мировых столиц на это заявление и будет ждать осуждения.
Представитель Кремля подчеркнул, что слова Буданова подтверждают также правильность решения президента России Владимира Путина начать СВО.
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
В Тбилиси разорвали флаг Украины
Флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и ЕС в одном из центральных парков Тбилиси – Вакийском, был снят и разорван, но его уже вернули на место, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его данным, над украинским флагом надругался член консервативного движения «Альт-инфо» Васил Гогаладзе, который «отличается прокремлевскими и антиукраинскими взглядами».
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил телекомпании, что случившееся «абсолютно неприемлемо». По словам дипломата, «об инциденте проинформировано министерство иностранных дел Украины».
«Готовы сотрудничать с грузинскими праввохранительными оргами для расследования и наказания виновного», – сказал Касьянов.
После начала СВО в Тбилиси повсеместно можно увидеть флаги Украины. Грузия приняла около 30 тысяч украинцев и поддерживает Киев на всех международных площадках, однако Украина регулярно критикует Грузию за «недостаточную помощь». В частности, Украине не нравится, что Грузия не ввела прямые санкции против России, примкнув при этом ко всем международным рестрикциям.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
СМИ: На Украине судят людей за лайки и репосты в соцсетях
Deutsche Welle: Лайки и репосты в «Одноклассниках» стали поводом для судебных дел на Украине
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Весной прошлого года в УК Украины появилась статья «об отрицании или оправдании российской агрессии», СМИ выяснили, что больше всего дел по этой статье касаются лайков в соцсетях, в том числе и в «Одноклассниках».
Как сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), правоохранители Украины считают отметку «класс» в «Одноклассниках» распространением информации, поскольку такие сообщения появляются в ленте рекомендаций у других пользователей.
В СБУ полагают, что обвиняемые украинцы знали об этой особенности соцсети, поскольку уже пользовались ей ранее. А чтобы доказать, что сообщения кто-то видел, следователи указывают количество «друзей» обвиняемых в этой соцсети.
Кроме того, обвинения предъявляют и тем, кто в соцсетях пересылает пророссийские сообщения другим пользователям, такие действия расценивают как «склонение к пророссийской позиции».
Кроме того, СБУ проверяет заявления граждан в СМИ. Так, например, жительница Сум получила год условно, заключив сделку со следствием. Она дала комментарий местному телеканалу, в котором заявила, что агрессором является Украина.
Также на Украине возбуждаются уголовные дела из-за доносов. Так, житель Львова в телефонном разговоре с соседом называл конфликт демилитаризацией и денацификацией Украины, восторгался советским КГБ и призывал Россию разбомбить польский Жешув. Сосед записал разговоры и засвидетельствовал их в суде.
Мужчина свою вину не признал, заявив, что «Украина не существует и никогда не существовала». Суд назначил ему полгода ареста.
Ранее в Одессе преподавателя музыки 82 лет уволили из-за ведения занятий на русском языке.
Решение Зеленского отменить День Победы назвали «исторической биполярочкой»
Политолог Носович: У Зеленского классическая для постсоветской Украины «историческая биполярочка»
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Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует классическую для постсоветской страны «историческую биполярочку», установив празднование в стране Дня Европы 9 мая, а Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне – 8 мая, заявил политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
Он считает, что Зеленский проявляет себя так же, как предыдущие президенты-националисты.
«С одной стороны, он никому не позволит украсть у Украины победу во Второй мировой войне. С другой стороны, Дня Победы на Украине быть не может, потому что никакой победы для нее не было: Украина проиграла и была оккупирована», – написал Носович в Telegram.
Хотя, напоминает Носович, Украинская ССР – это четыре Украинских фронта, это статус страны-основательницы ООН и статус одного из строителей послевоенного миропорядка.
Теперь, отмечает Носович, в Киеве не знают, как поступить. Один вариант – признать, что Украина была соавтором крупнейшей победы в истории в составе одного государства с Россией – со столицей в Москве.
Или же «отвергнуть ради символических и материальных ништяков, положенных в ЕС «жертвам»? «Но правопреемство с Украинской ССР – это основание, на котором Украина требует себе границы 1991 года и Крым», – добавил эксперт.
По его словам, у Зеленского не хватит ума, чтобы найти решение такой задачки. Гордиться победой и запрещать ее праздновать – абсурдный скетч, считает Носович.
«Но дело не только в Зеленском. Такие искривления исторической памяти – это как искривления позвоночника. Нации с такими искривлениями нормально не развиваются» – заключил он.
Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Будапешт обвинил Германию в посягательстве на суверенитет Венгрии
Сийярто: Берлин посягает на энергетический суверенитет Венгрии
Будапешт рассматривает отказ Берлина выдать лицензию на создание автоматизированной системы управления для строительства АЭС «Пакш-2», осуществляемого по проекту «Росатома», как посягательство на энергетический суверенитет Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, власти Франции выдали корпорации Framatom лицензию на создание автоматизированной системы управления для станции в Пакше, а правительство Германии отказывается выдать аналогичное разрешение компании Siemens Energy, передает ТАСС.
Глава МИД Венгрии указал, что против выдачи разрешения выступают вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, а также глава МИД Анналена Бербок, представляющие партию «Зеленых», назвав подобные действия несправедливыми и нападением на энергетический суверенитет.
Он также отметил, что «некоторые европейские страны стремятся помешать осуществлению инвестиций в этот проект».
Ранее Венгрия и Франция вынудили Еврокомиссию отказаться от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Между тем, французские компании смогут участвовать в строительстве двух реакторов АЭС «Пакш-2» в Венгрии вместе с «Росатомом».
В январе Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш». Эта станция построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо.
Боррель: Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира
Конфликт на Украине показал, что разрыв между Западом и другими странами «выходит за рамки войны», написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.
По его словам, раскол произошел из-за глубокого разочарования и «неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны», передает РИА «Новости».
Также Боррель считает, что раскол будет усугубляться и даже может превратиться в пропасть. При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс.
Ранее Боррель заявил, что единственным мирным планом по ситуации на Украине является план президента этой страны Владимира Зеленского.
В Сети увидели ошибку в слове «Украина» в приглашении Зеленской на коронацию Карла III
Приглашение Зеленской на коронацию Карла III с ошибкой в слове «Украина» вызвало споры в Сети
Пользователи Twitter (заблокирован в России) поспорили из-за ошибки в названии «Украина» в официальном приглашении на церемонию коронации короля Великобритании Карла III, отправленное Букингемским дворцом Елене Зеленской.
Зеленская разместила в Twitter (ограничен в России) фотографию своего приглашения.
Как уточнил телеканал Sky News, некоторые пользователи соцсети заметили, что в документе в слове «Украина» пропущена буква «р». Другие же посчитали, что в старой английской скорописи, которой написан текст приглашения, буквы «k» и «r» могут фактически сливаться и выглядеть как одна, передает ТАСС.
Ранее пользователи Twitter осудили желто-синие цвета нарядов жены и внучки американского президента Джо Байдена на коронации Карла III в Лондоне.
Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века»
Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая.
По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу.
«Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Зеленский установил 9 мая День Европы
Президент Украины Владимир Зеленский установил в стране 9 мая День Европы.
В своем указе он отметил «европейскую идентичность украинского народа». В связи с этим День Европы будет отмечаться Украиной совместно со странами Евросоюза, передает РИА «Новости».
Отмечается, что решение принято с целью укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения безопасности и мира на континенте.
Между тем 8 мая Зеленский постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
С 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения, как и во всей Европе. День Победы 9 мая также остался праздничным, однако на официальном уровне основные мероприятия проводятся 8 мая.
В Тбилиси назвали главу фракции «Слуги народа» в Раде «оторванным от реальности»
Тбилиси назвал «оторванным от реальности украинским политиком» главу парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамия, который выступил с оскорбительными высказываниями в адрес грузинских властей по одному из грузинских телеканалов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вызывает печаль и сожаление, что высокопоставленный политик из страны, находящейся в условиях тяжелого военного конфликта, находит время для вмешательства во внутренние дела Грузии», – заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.
В частности, Арахамия заявил, что власть в Грузии сменится по итогам парламентских выборов-2024, а также обвинил правящую «Грузинскую мечту» в отступлении от европейских ценностей.
По словам Талаквадзе, глава фракции «Слуги народа» «оторван от нужд и реальных интересов украинского народа».
По словам вице-спикера, Грузия незыблемо поддерживает Украину и ее народ, а «Арахамия своими заявлениями вредит двусторонним связям».
В свою очередь, учредитель одного из общественных движений «Аи иа» Вато Шакаришвили заявил, что «деньги и власть так отразились на Арахамия, что он потерял чувство реальности».
«Посмотрим, успеет ли он сам сбежать с Украины, когда ему достойно ответит народ этой страны за совершенные преступления», – сказал Шакаришвили.
Украина регулярно обвиняет Грузию в том, что та ее недостаточно поддерживает в противостоянии с Россией.
На днях грузинские правоохранители опечатали в Тбилиси «колл-центр», соучредителем которого, по данным СМИ, является близкий родственник Арахамия.
Представитель Эрдогана усомнился в достижении ВСУ «позиционных выигрышей»
Представитель Эрдогана Калын назвал украинский конфликт «холодной войной 2.0»
Конфликт на Украине затрагивает не Москву и Киев, а Москву и Запад, это «холодная война 2.0», заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын телеканалу Haberturk.
Калын рассказал, что в апреле во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждался помимо прочего украинский конфликт. Представитель Эрдоган отметил, что по его анализу встречи, на Украине происходит война между Россией и Западом, «это холодная война 2.0», передает РИА «Новости».
Так, по словам Калына, Москва предложила Западу выстроить новую архитектуру безопасности, однако договориться не получилось.
Кроме того, он выразил уверенность, что «война не завершится для Украины получением каких-либо позиционных выигрышей».
Ранее в Кремле подтвердили, что Путин встречался с Калыном, обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС «Аккую».
Грузия призвала Украину выдать высокопоставленных преступников
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Украину выдать разыскиваемых его страной высокопоставленных преступников, которые занимают ключевые позиции в Киеве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если украинские власти хотят вернуть доверие народа Грузии, то пусть начнут с выдачи (бывшего Генпрокурора) Зураба Адеишвили и (экс-заместителя министра внутренних дел) Гии Лорткипанидзе», – сказал он, комментируя регулярные претензии Киева к Тбилиси по якобы недостаточной поддержке Украины.
По его словам, только в отношение Адеишвили вынесены на родине приговоры по пяти делам, и тот должен отсидеть шесть лет.
«А сегодня Адеишвили – советник Генпрокурора Украины и координатор судебных реформ в этой стране, и это же цинично», – сказал Шалва Папуашвили.
«Что касается Лорткипанидзе, который является замначальника украинской контразведки, то он организовал незаконное прибытие в Грузию (экс-президента Михаила) Саакашвили осенью 2021 года», – отметил спикер парламента.
Также, по его словам, Украина должна вернуть в Грузию посла, отозванного вскоре после начала СВО, когда Грузия, поддерживающая все международные санкции против России, не ввела их на двусторонней основе.
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