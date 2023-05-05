В Германии назвали главный страх Зеленского после атаки на Кремль

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5 мая, пятница | Последнее обновление — 20:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Суд в Москве арестовал режиссера Беркович на два месяца за оправдание терроризма
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Германии назвали главный страх Зеленского после атаки на Кремль
Немецкий полковник в отставке Тиле заявил, что Зеленский боится потерять доверие Запада после атаки на Кремль
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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что после атаки БПЛА на Кремль Киев может лишиться доверия стран Запада, заявил немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.
Тиле в интервью N-TV отметил, что Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы. По его словам, Вашингтон крайне обеспокоен действиями украинских солдат, так как они «заходят слишком далеко», передает РИА «Новости».
Он добавил, что операция против президента России является «уколом иголкой». Тиле выразил уверенность, что украинцы все еще не полностью вооружены и боеспособны, но при этом тактика украинских военных направлена на обострение ситуации.
Ранее сообщалось, что Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей.
В ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских БПЛА, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ
Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск
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Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-Калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС.
Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации.
Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.
Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника.
Пескова спросили о заявлении Пригожина про Артемовск
Песков не стал комментировать заявление Пригожина про Артемовск
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что видел в СМИ, но не станет комментировать заявление основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина про Артемовск.
Песков отметил, что это касается хода специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
На Украине ранее заявили, что интенсивность боев в Артемовске сейчас достигла пика с начала года.
Украинский депутат напал на российского дипломата в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре
Украинский депутат напал на секретаря российской делегации Ставицкого в ходе ПАЧЭС в Анкаре
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Член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого, пострадавшему оказывается помощь.
Источник ТАСС сообщил, что инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит заседание ассамблеи. В посольстве России заявили, что пострадавшему оказывается необходимая помощь, на место прибыл консул и врач.
Ранее украинская делегация пыталась устроить провокацию во время выступления России в ходе ПАЧЭС в Анкаре. Депутаты Верховной рады хотели сорвать выступление главы российской делегации Ольги Тимофеевой, передает РИА «Новости».
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил с зоопарком поведение Киева в ПАЧЭС, предположив, что Украина, видимо, считает, что имеет индульгенцию на политическую клоунаду и бескультурие.
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств , в числе которых и Украина.
Киев отправил на конкурс в Италию девочку, чтобы та отказалась петь «из-за России»
Украинская исполнительница София Самолюк отказалась петь на детском конкурсе в Италии «из-за России»
Украина направила на детский конкурс Sanremo Junior 2023 в Италию 13-летнюю Софию Самолюк, чтобы та отказалась выступать. Самолюк заявила, что не будет петь из-за участия в конкурсе россиянина Кирилла Ежова.
Как утверждают украинские СМИ, организаторы Sanremo Junior (проводится под эгидой ЮНИСЕФ) заранее якобы не предупредили украинскую сторону о том, что в конкурсе участвует россиянин. Самолюк вышла на сцену, но вместо исполнения песни зачитала с листа на английском заявление, что отказывается выступать из-за участия россиян, а также выразила надежду, что в 2024 году Россия не будет участвовать в конкурсе.
Напомним, министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.
Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом
В интернете опубликовано видео уничтожения украинскими войсками собственного беспилотника Bayraktar над Киевом
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Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом, видеозапись уничтожения БПЛА опубликована в интернете, сообщают военкоры. Командование воздушных сил Украины подтвердило уничтожение собственного беспилотника.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», в Bayraktar попала зенитная ракета ВСУ. В результате падения дрона начался пожар в четырехэтажном здании, «разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м». Позднее стало известно, что обломки БПЛА упали на здание торгово-офисного центра, пострадавших нет.
Высказывались предположения, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост», но у «Форпоста» совсем другой хвост». Кроме того, Bayraktar «имеет характерные очертания, в том числе плавные переходы от корпуса к крыльям, в то время как у «Корсара» там прямой угол», у российского БПЛА «убирающиеся шасси». Также у сбитого беспилотника «отчетливо видны» четыре точки подвески под вооружение и три пропеллера – признаки Bayraktar.
Позднее командование воздушных сил Украины подтвердило, что Bayraktar TB2 «во время планового полета потерял управление», в связи с чем было принято решение о его уничтожении. Украинская сторона предполагает, что имела место техническая неисправность, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание.
Напомним, СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что очевидцы заметили неопознанные дроны над центром города.
В Сети раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о «плохих новостях» для россиян
Интернет-пользователи раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам якобы следует быть готовыми к «плохим новостям» в связи с его международными поездками.
Так, один из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвал Зеленского заключить мирный договор, пишет «Российская газета».
Как указал второй, президент Украины показал свое настоящее лицо.
Один из комментаторов считает, что Зеленский превратит в пепел и Европу.
Также в комментариях написали, что вскоре страны Североатлантического альянса станут выступать против Украины, чтобы заключить мир.
Зеленский ранее заявил, что уезжает с Украины в заграничные поездки, в частности в Финляндию, которую он посетил на этой неделе, не потому, что так хочет, а затем, чтобы «привезти для россиян некоторые плохие новости».
Напомним, Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей.
В Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа указал на угрозу затопления территории ЗАЭС в случае прорыва Каховской дамбы
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Возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа указал, что прорыв дамбы создает угрозу для Энергодара и АЭС – «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности», передает ТАСС.
Кроме того, как указал Карчаа, окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Он заявил, что либо украинская сторона прекращает обстрелы и не мешает ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, либо придется проводить эвакуацию местного населения – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.
В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю. Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.
ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США
ЮАР разрешила находящемуся под санкциями США российскому самолету приземлиться на военной базе
Власти ЮАР на прошлой неделе разрешили российскому грузовому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на авиабазе недалеко от столицы Претории, что может еще больше усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном.
По словам американских официальных лиц, самолет перевозил оружие для российских военных. Между тем в министерстве обороны ЮАР настаивают, что самолет доставил дипломатическую почту для российского посольства. В то же время официальные власти ЮАР отказались сообщить, что именно было загружено и выгружено из лайнера, пишет New York Times.
Решение Южной Африки позволить самолету приземлиться противоречит попыткам США изолировать Россию из-за спецоперации на Украине. Хотя ЮАР не связана санкциями Вашингтона, инцидент «усугубит и без того напряженные отношения с США», считает исследователь отношений России и Африки в Южноафриканском институте международных отношений Стивен Грузд.
Он уточнил, что хотя ЮАР объявила о нейтралитете в конфликте России и Украины, на деле ее внешняя политика все больше склоняется в сторону Москвы.
ЮАР в августе готовит саммит БРИКС, который пройдет в очном формате в городе Дурбан. Приглашения были направлены всем главам стран объединения, в том числе России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение о поездке Путина на саммит еще не принято.
Кеннеди предложил представить реакцию США на атаку БПЛА на Капитолий
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший предложил представить ответ Вашингтона на атаку БПЛА на Капитолий
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который претендует на пост главы американского государства, предложил представить «ответ» США, если бы поддерживаемые Россией силы попытались нанести удар беспилотниками по Капитолию.
Кеннеди-младший в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить «безумные попытки эскалации». Он призвал прислушаться к словам Джона Кеннеди, который указывал, что не следует «заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной».
Напомним, системы радиолокационной борьбы вывели из строя беспилотники, с помощью которых киевский режим пытался атаковать Кремль.
Кеннеди-младший намерен побороться с действующим президентом США Джо Байденом за право стать кандидатом от Демпартии США на выборах главы государства.
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Орбан назвал сказочной ситуацию, при которой Россия «смирится с военным поражением»
Премьер Венгрии Орбан назвал нереальной ситуацию, при которой Россия проиграет и смирится с военным поражением
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Ситуация, при которой Россию победят и она смирится с военным поражением, возможна только в сказке, русский народ не будет молча смотреть, как уничтожают его политическую систему, считает глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что не может представить ситуацию, в которой кто-то может победить ядерную державу. По его словам, только те, кто до сих пор не повзрослел, могут считать, что «русский народ будет молча мириться с военным поражением, сложа руки смотреть, как уничтожают его политическую систему, … организовывают атаку беспилотников над Красной площадью», передает РИА «Новости».
«Так бывает только в сказке, а в реальности это невозможно», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
При этом политик уверен, что в конфликте на Украине победивших не будет, а будут только проигравшие. Орбан объяснил, что Киев финансируется и получает вооружение от стран Североатлантического альянса – а значит, зависит от них. И хотя, добавил Орбан, очень сложно победить современные системы вооружения Запада и почти неограниченные финансы США, зато население и армия России намного больше, история оружейного производства объемнее, а ядерный арсенал самый большой в мире.
Ранее Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
Полковник СБУ Ярцев ликвидирован в зоне СВО
СМИ: Полковник СБУ Ярцев ликвидирован в зоне спецоперации
Полковник Службы безопасности Украины Михаил Ярцев ликвидирован в зоне проведения спецоперации, сообщили в Нерубайском сельском совете Одесской области.
Полковника ликвидировали еще три дня назад, но известно об этом стало сегодня, пишет ФАН.
Точная причина смерти не уточняется.
1 мая военкоры сообщили, что огнем российской артиллерии уничтожен Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который, по версии украинской пропаганды, был «самым лучшим зенитчиком – рекордсменом» вооруженных сил Украины.
Кирби: Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления ВСУ
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Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он рассказал, что Киеву передано порядка 98% оружия и военной техники, которую тот запрашивал для подготовки «наступательных операций весной», в том числе «бронетехнику, артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы», передает ТАСС.
Кирби отметил, что Киев самостоятельно принимает решение о том, когда пытаться переходить в контрнаступление.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Анпилогов: ВСУ пытаются повторить на Запорожской АЭС сценарий Фукусимы
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Если ВСУ на фоне затопления ЗАЭС совершат диверсию на линии электропередач, реакторы перестанут охлаждаться. Чем это закончилось на Фукусиме – известно. Однако есть шанс избежать катастрофы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы в Новой Каховке.
«Текущая ситуация на ЗАЭС вряд ли приведет к ядерной катастрофе. В настоящий момент работа станции заморожена – реакторы остановлены, соответственно, большая часть тепла из них уже вышла. Однако обстановка все равно остается крайне напряженной», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Затопление атомного объекта всегда несет ряд опасностей. Если при повышении уровня воды противник предпримет диверсию на линии электропередач, реакторы перестанут охлаждаться. Напомню, по схожему сценарию развивалась трагедия на Фукусиме. Но там для охлаждения станции использовали морскую воду, в нашем случае есть возможность брать воду из Днепра», – отмечает эксперт.
«В любом случае ситуацию придется исправлять экстренными мерами, в частности за счет использования передвижных насосов. Стоит отметить, что на ЗАЭС есть штатные механизмы защиты: проводятся противопаводковые мероприятия, имеются резервные системы питания. Кроме того, реакторы обладают внешней герметичной оболочкой. Все это позволит свести к минимуму потенциальные последствия от затопления», – заключил Анпилогов.
Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа сообщил, что возможный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС. По его словам, «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности».
Он также отметил, что окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Карчаа заявил, что если украинская сторона не прекратит обстрелы и не позволит ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, придется проводить эвакуацию местных жителей – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.
В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю.
Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.
Ранее Рогов связывал повышение уровня воды в Днепре с планами ВСУ форсировать реку в рамках контрнаступления. «Помимо погоды и обильных осадков, на масштабы половодья влияние оказывают украинские власти, которые осуществляют неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса непосредственно в городе Запорожье», – отмечал он.
«Совершенно очевидно, что половодье провоцируется не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных нам районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Для того чтобы осуществить наступление в этом районе, ВСУ необходимо получить возможность проплыть над минами», – полагает Рогов.
В Совфеде заявили о бандитизме украинских дипломатов
Сенатор Долгов: Турции стоит закрыть въезд в страну для украинских делегатов ПАЧЭС
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Те, кто приехал от Украины в Анкару, не имеют никакого отношения к дипломатии, это исключительно хулиганы. По-настоящему квалифицированные дипломаты у Украины последний раз были в советское время, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в рамках заседания ПАЧЭС в Анкаре представитель Украины напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого.
«Инцидент в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества я могу назвать только бандитизмом. Как бы там ни было, ответственность за произошедшее лежит в том числе на организаторах мероприятия. Хотя, конечно, они вмешались и попытались уладить ситуацию», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Те, кто приехал от Украины в Анкару, не имеют никакого отношения к дипломатии, это исключительно хулиганы. По-настоящему квалифицированные дипломаты у Украины последний раз были в советское время. И на месте турецких властей я бы закрыл всей этой делегации въезд в Турцию. Таким людям в принципе не место в международных организациях и приличном обществе», – добавил он.
«Кроме того, совершенно непонятно, как с таким уровнем дипломатии Украина будет председательствовать в ПАЧЭС следующие полгода. Киевские чиновники не имеют даже малейшего представления о том, как работать в соответствии с международными нормами. Кроме того, сегодняшняя власть на Украине – это, по сути, филиал Госдепа. Зеленский и его компания не имеют суверенитета и, как следствие, никто из них не обладает правом представлять государство на международной арене», – заключил Долгов.
Ранее на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре представитель Украины напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого. Сообщается, что инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит заседание организации. В посольстве РФ заявили, что пострадавшему оказывается необходимая помощь, на место прибыли консул и врач.
Как сообщают РИА «Новости», незадолго до этого украинская делегация пыталась устроить провокацию во время выступления России в ходе ПАЧЭС. Депутаты Верховной рады хотели сорвать выступление главы российской делегации Ольги Тимофеевой.
«Украинская делегация осуществила попытку саботажа, пытаясь прервать выступление, развешивая флаги и выкрикивая оскорбительные вызовы», – сказала она. Парламентарий подчеркнула, что задача Москвы – высказать свою точку зрения, а не политизировать процесс, как это сделали представители Киева.
По словам Тимофеевой, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку. «Наверное, удивительна была для спикера такая картина, он наверняка не часто сталкивается с таким в своем присутствии. Мы высказали свою точку зрения, призвав страны к осмыслению того, что мы находимся не в цирке, а несем реальную ответственность за страну и народ», – подчеркнула Тимофеева.
Глава российской делегации также сообщила, что полномочия России в ПАЧЭС в очередной раз не подтверждены, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
Военный эксперт спрогнозировал развитие боевых действий в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко предположил варианты ротации войск в Артемовске
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Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ. Такой прогноз в разговоре с газетой ВЗГЛЯД озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая.
«Я сомневаюсь в том, что сейчас кто-то будет проводить передачу занятых районов. По сути, для этого придется сдать часть позиций, которые сразу же займут резервы украинских войск. А вводить в Артемовск части ВДВ, которые не знают всей ситуации в этом районе, чревато негативными последствиями и рисками. Так ротация не проводится», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Артемовск – наиболее важное направление фронта из всех ныне существующих. Его нужно полностью зачистить до контрнаступления ВСУ. Так удобнее держать оборону. Поэтому данное направление нужно насытить всем необходимым с точки зрения материально-технического обеспечения», – добавил эксперт.
«Допускаю, что Минобороны наверняка усилит снабжение ЧВК «Вагнер» и утолит «снарядный голод» штурмовых подразделений. Это же касается наращивания авиационной поддержки», – предположил собеседник.
«И если все сложится удачно, то в течение пяти дней – до 10 мая – штурмовые подразделения вполне способны овладеть Артемовском, зачистить оставшуюся часть города от сил противника и лишь затем передать его под контроль ВДВ, уйдя в тыл. После восстановления они могут быть переброшены на другой участок фронта», – прогнозирует Онуфриенко.
Ранее в пятницу основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая бойцы ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».
В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения, которые поставляются в подразделения российских войск. Как сообщили в Минобороны, глава ведомства поставил задачу замминистра обороны Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.
Что касается непосредственно фронта, то 5 мая российские штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. «Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались подвозить боеприпасов и перебрасывать резервы в Артемовск», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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