ЦИК решил помочь организовать голосование граждан Узбекистана в России

ЦИК поможет организовать голосование граждан Узбекистана на территории России

Центризбирком России окажет всю необходимую поддержку при организации голосования граждан Узбекистана в ходе выборов президента этой страны на территории России, заявила во вторник глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым.

«Конечно, мы окажем всю необходимую поддержку в организации голосования граждан Узбекистана на территории России. Кроме того, мы готовы направить представителей ЦИК России для участия в международном наблюдении за досрочными выборами президента Узбекистана в случае поступления приглашения по линии двустороннего сотрудничества», – приводит ее слова ТАСС.

Асадов поблагодарил ЦИК РФ и региональные избирательные комиссии за содействие в организации на территории России голосования граждан Узбекистана на конституционном референдуме, который состоялся 30 апреля. В 50 российских регионах проходило досрочное голосование, а в основной день голосования участки референдума были открыты в дипломатических представительствах в семи крупных городах. Представители ЦИК РФ, в том числе Памфилова, принимали участие в международном наблюдении за референдумом в Узбекистане.

Председатель ЦИК РФ отметила высокий уровень организации голосования на конституционном референдуме.

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет действующему президенту страны Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. 8 мая Мирзиеев подписал закон о досрочных президентских выборах, которые назначены на 9 июля.