Движение по улице Удальцова перекрыли в Москве после атаки дронов

После атаки дронов перекрыто движение по улице Удальцова на юго-западе Москвы

Дорожные службы Москвы перекрыли движение транспорта по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщает департамент транспорта столицы.

Московский департамент транспорта просит водителей выбирать пути объезда, передает ТАСС.



Тем временем мэр столицы Сергей Собянин в Telegram сообщил, что жители нескольких подъездов двух московских домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуированы в целях безопасности. Сразу после окончания работы спецслужб жители смогут вернуться в свои квартиры.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты на подлете к Москве. Он попросил жителей региона сохранять спокойствие.

Во вторник утром несколько дронов врезались в здания в Москве. В частности, в столичных экстренных службах сообщили, что беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет.