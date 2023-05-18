Глава Минобороны Британии захотел стать новым генсеком НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что был бы счастлив стать новым генсеком НАТО, об этом он заявил немецкому агентству ДПА.

«Я всегда говорил, что это хорошая работа. Это работа мне бы понравилась», – сказал он.

По мнению Уоллеса, работа главы Североатлантического альянса фантастическая и крайне важная для общей безопасности, передает ТАСС.

Министр заявил, что был бы рад внести свой вклад в обеспечение безопасности, чтобы можно было «спокойно спать по ночам».

Уоллес добавил, что своей нынешней должностью он также доволен.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в октябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто может стать новым главой альянса.