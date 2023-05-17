Цена бензина Аи-95 впервые поднялась выше 61 тыс. рублей за тонну

Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов в среду впервые поднялась выше 61 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Отмечается, что стоимость этого вида топлива обновляет рекорд второй день подряд. Цена бензина выросла за день на 1,32%, до 61,409 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, когда тогда стоимость бензина Аи-95 поднялась до 60,608 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд сентября 2021 года, передает ТАСС.

Так, бензин Аи-92 подорожал на 1,35%, до 52,99 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,6%, до 50,838 тыс. рублей за тонну, топочного мазута – на 3,2%, до 14,128 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов снизилась на 0,8%, до 65,444 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,69%, до 29,355 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 3,49% – до 24,845 тыс. рублей за тонну.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявлял, что российская энергетика занимает исключительное положение на мировом энергорынке.