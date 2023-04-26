Зампред правительства Новак назвал энергетику стратегической отраслью для России

Российская энергетика занимает исключительное положение на мировом энергорынке, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

На сайте общества указано, что Новак назвал энергетику России стратегической отраслью, от которой зависит работа других отраслей, а также жизнеобеспечение населения страны и в целом вся российская экономика.

Так, зампред напомнил, что 17% ВВП России формирует именно энергетическая отрасль, энергетика составляет 65% российского экспорта.

Новак рассказал о вызовах, с которыми сталкивается российская энергетическая отрасль в последние годы, в частности: переход от традиционной энергетики к возобновляемым источникам энергии, резкое падение спроса на энергоносители в период пандемии, а также вмешательство недружественных стран в рыночные механизмы.

По его словам, эти процессы привели к глобальным изменениям, что помогло России в итоге наладить новые логистические цепочки и сместить вектор с европейских рынков в сторону Индии, Китая и Латинской Америки.

Также спикер затронул тему технологического суверенитета в энергетике, что, по его словам, представляет собой первостепенную стратегическую задачу, так как нереально обеспечить решение задач, которые стоят перед топливно-энергетическим комплексом, не имея собственных критически важных технологий.

«С 2014 года мы провели большую работу в этом направлении. Если раньше мы были зависимы от катализаторов при производстве бензина, то сегодня уже производим их сами. Есть свои разработки в области добычи трудноизвлекаемых залежей, наклонного бурения. Очень хорошо продвинулись в производстве сжиженного природного газа. Два года назад компания «Новатэк» запустила первый такой завод на российских технологиях», – рассказал он.

Касательно вопроса о востребованных в энергетическом секторе профессиях, Новак назвал инженеров, чья деятельность не потеряет актуальности, но претерпит некоторые изменения.

«Кроме технических знаний специалистам понадобится умение работать с технологиями искусственного интеллекта. Уже сейчас цифровые технологии помогают определять перспективные места для разработки месторождений нефти и газа и значительно повышают производительность отрасли», – заключил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заметил, что в целом российская экономика идет уверенным курсом на восстановление, даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику.

