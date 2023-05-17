В Москве задержали женщин, пытавшихся продать за 60 тыс. рублей ребенка

В столице три женщины попытались продать младенца в торговом центре, их задержали, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

Злоумышленницы попытались провести сделку по продаже человека 15 мая в одном из ТЦ на севере города, всего действовали три подозреваемых: женщины 1977, 1984 и 1993 годов рождения, сообщается на сайте ведомства.

Они совершили продажу девочки 2023 года рождения, покупателями выступили сотрудники оперативных органов. Сумма сделки составила 60 тыс. рублей.

После составления расписок о получении денег и передачи ребенка женщин задержали. Проводится доследственная проверка.

Жизни ребенка ничего не угрожает, его поместили в специализированное медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 2020 году в Ставропольском крае 36-летняя женщина выставила на продажу дочь за 440 тыс. рублей, в отношении нее возбудили уголовное дело.